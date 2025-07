MXGP, il duello tra Febvre e Coenen riparte a Lommel per il GP delle Fiandre

La stagione del motocross entra sempre più nel vivo e nella sua fase cruciale e decisiva. Nel corso del fine settimana in arrivo il calendario ci propone un interessante Gran Premio delle Fiandre, quindicesimo e sestultimo appuntamento del Mondiale MXGP 2025.

Sul tracciato belga di Lommel ci attende una due-giorni di capitale importanza per quanto riguarda la corsa al titolo. Una corsa che, per quanto visto anche a Loket, si sta trasformando in un duello davvero emozionante, con due piloti che stanno facendo di tutto per primeggiare. C’era un favorito e uno sfidante. Ora sono sostanzialmente alla pari. Tutto si deciderà da qui al Gran Premio d’Australia del 21 settembre.

La situazione in classifica generale è davvero elettrizzante. Romain Febvre, infatti, rimane ancora in vetta con 678 punti, ma Lucas Coenen, che sta recuperando un punto dopo l’altro, si è portato a sole 10 lunghezze di distacco, confermandosi in piena corsa per il successo finale. La pressione del pilota della KTM si sta facendo sentire sul francese, e nel weekend proverà a sfruttare la gara di casa per avvicinarsi ancora o, addirittura, piazzare il sorpasso.

Alle loro spalle prosegue l’ottima stagione di Glenn Coldenhoff (a podio in Gara-2 in Cechia) che si è portato a quota 494 punti, mentre Ruben Fernandez (secondo in Gara-1 a Loket) ha raggiunto i 451. La loro lotta per il terzo posto sarà un altro aspetto da valutare in questo finale di stagione, assieme al nostro Andrea Bonacorsi che rimane in sesta posizione con 370 punti e che, nelle Fiandre, proverà a rifarsi dopo la prova opaca di Loket.