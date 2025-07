Mountain bike: l’Italia conquista nuovamente il titolo europeo nel Team Relay

Un anno dopo, è ancora medaglia d’oro. Agli Europei di mountain bike per il secondo anno consecutivo nel Team Relay l’Italia sale sul gradino più alto del podio: la prova a squadre vede nuovamente sventolare il tricolore, questa volta a Melgaco in Portogallo.

L’impresa è firmata da Juri Zanotti, Elian Paccagnella, Martina Berta, Elisa Ferri, Valentina Corvi ed Ettore Fabbro (ricordiamo che corre un atleta per categoria e per sesso) che sono riusciti a superare la Svizzera e la Germania in una prova dominata dall’inizio alla fine.

Il commento del commissario tecnico Mirko Celestino: “Non era facile partire con il n. 1 sulla schiena e i favori del pronostico. Juri Zanotti in partenza ha avuto dei problemi ma ha mantenuto la calma e non si è fatto prendere dal panico, recuperando già nella sua tornata e lasciando il testimone in testa. Sapevo che era la persona giusta proprio per questa sua grande esperienza e capacità di tenere alto il livello di concentrazione. Il resto dei ragazzi ha conservato il vantaggio, in alcuni casi incrementandolo nei confronti diretti. Ettore Fabbro ha ricevuto il testimone con ampio margine ed ha controllato il previsto e prevedibile ritorno di un campione come Schurter. Sono contento per la risposta complessiva e per lo spirito di squadra dimostrato da tutti, anche da chi non ha corso ma ha incitato i compagni lungo il tracciato”.

La gioia del presidente Cordiano Dagnoni: “Il fuoristrada continua a regalare titoli. Il fatto che tradizionalmente primeggiamo in questa specialità è la dimostrazione del valore complessivo del nostro movimento, merito del lavoro dei tecnici e degli staff, oltreché di società e atleti, che non ci stancheremo mai di ringraziare”.