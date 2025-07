MotoGP, Massimo Rivola: “Siamo fiduciosi, Martin sarà a Brno e inizierà il percorso di recupero”

Un po’ di delusione per un risultato che poteva esserci. Il CEO di Aprilia Racing, Massimo Rivola, non ha nascosto ai microfoni di Sky Sport la propria amarezza per l’esito della gara in Germania. Marco Bezzecchi era in lizza per il podio e la caduta nelle fasi centrali della gara non ha permesso al romagnolo di replicare la top-3 della Sprint.

“Peccato perché ci stavamo facendo la bocca buona. È caduto perché è stato un po’ cauto, paradossalmente. Siamo comunque lì, manca veramente poco per essere davanti, guardiamo il bicchiere mezzo pieno. Al momento, girano un po’ le scatole perché abbiamo mostrato la nostra velocità“, ha dichiarato Rivola.

Prossimo appuntamento nel quale ci sarà il ritorno a Brno (Repubblica Ceca): “Martin sarà in Cechia e sarà importante riaverlo per avere un feedback con entrambi i piloti titolari. Jorge dovrà faticare all’inizio prima di essere davanti a Marco, ma è l’inizio di un percorso. Da un talento come lui ci si aspetta poi di tutto. Non esiste una prima e una seconda guida“, ha aggiunto.