Mondiali scherma 2025 oggi in tv: orari 28 luglio, programma, streaming, italiani in gara

Settima giornata ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Tbilisi. L’Italia cerca il pronto riscatto dopo che ieri non sono arrivate medaglie e ci proverà nelle gare a squadre di fioretto femminile e sciabola maschile.

C’è ovviamente grandissima attesa per le fiorettiste, che si presentano tra le principali favorite per conquistare la medaglia d’oro come hanno fatto gli uomini nella giornata di sabato. Molto probabile una nuova sfida in finale contro gli Stati Uniti. Le azzurre (Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino, Alice Volpi) cominceranno agli ottavi contro la Romania.

Gli sciabolatori (Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri) hanno staccato ieri il biglietto per gli ottavi, dove affronteranno la Germania. In caso di vittoria con i tedeschi potrebbe esserci il quarto contro gli Stati Uniti, sfida sicuramente alla portata degli azzurri, che possono puntare alla medaglia.

Qui di seguito il programma, gli orari e la programmazione tv della sesta giornata dei Mondiali di scherma 2025. La rassegna iridata sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI SCHERMA OGGI 2025

LUNEDI 28 LUGLIO

07.00 Sciabola Maschile a squadre- Assalti dagli ottavi alle finali (MEDAGLIE)

07.45 Fioretto Donne a squadre – Assalti dagli ottavi alle finali (MEDAGLIE)

PROGRAMMA MONDIALI SCHERMA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (dalle 15.55), Rai Sport (dalle 15.55 alle 17.45)

Diretta streaming: Rai Play Sport 2 (dalle 15.55 alle 18.25), SkyGO, NOW TV, Fencing TV

Diretta Live testuale: OA Sport

MONDIALI SCHERMA 2025: ITALIANI IN GARA OGGI

Fioretto Donne a squadre – Martina Favaretto, Arianna Errigo, Anna Cristino, Alice Volpi

Sciabola Uomini a squadre – Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri