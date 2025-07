Mondiali scherma 2025 oggi in tv: orari 26 luglio, programma, streaming, italiani in gara

Quinta giornata ai Mondiali di scherma in corso di svolgimento a Tbilisi. L’Italia si è finalmente sbloccata nel medagliere, con la conquista di tre bronzi (Luca Curatoli, Martina Favaretto ed Anna Cristino). Non è ancora arrivato il primo oro e oggi c’è sicuramente un’altra ottima occasione, visto che si assegnano le medaglie nella prova a squadre di fioretto maschile e spada femminile.

Nel fioretto il quartetto composto da Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi e Alessio Foconi punta al gradino più alto del podio dopo una stagione di Coppa del Mondo eccellente e anche il tabellone sorride abbastanza agli azzurri. L’obiettivo è lo stesso per le spadiste (Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo e Sara Maria Kowalczyk), anche se il quarto di finale con l’Estonia spaventa molto.

Cominciano poi il loro Mondiale anche spadisti e sciabolatrici. Infatti sono in programma le fasi di qualificazione per la prova individuale. In pedana scenderanno Chiara Mormile, Eloisa Passara, Mariella Viale, Matteo Galassi e Valerio Cuomo.

Qui di seguito il programma, gli orari e la programmazione tv della quinta giornata dei Mondiali di scherma 2025. La rassegna iridata sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI SCHERMA OGGI 2025

SABATO 26 LUGLIO

06.30 Spada Maschile Individuale – Fase di qualificazione al tabellone principale

08.00 Fioretto Maschile a squadre – Assalti dagli ottavi alle finali (MEDAGLIE)

09.00 Spada Donne a squadre – Assalti dagli ottavi alle finali (MEDAGLIE)

09.00 Sciabola Donne Individuale – Fase di qualificazione al tabellone principale

PROGRAMMA MONDIALI SCHERMA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (dalle 15.55), Rai Sport (dalle 16.00)

Diretta streaming: Rai Play (dalle 15.30 alle 18.25), SkyGO, NOW TV

Diretta Live testuale: OA Sport

MONDIALI SCHERMA 2025: ITALIANI IN GARA OGGI

Sciabola Donne individuale – Chiara Mormile, Eloisa Passara, Mariella Viale

Spada Uomini individuale – Matteo Galassi, Valerio Cuomo

Spada Donne a squadre – Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Sara Maria Kowalczyk, Rossella Fiamingo

Fioretto Uomini a squadre – Tommaso Marini, Guillaume Bianchi, Filippo Macchi, Alessio Foconi