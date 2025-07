Mondiali nuoto artistico 2025, il programma di domani (18 luglio): orari, tv, italiani in gara

L’attesa per i Mondiali di nuoto artistico 2025 sta per esaurirsi. Venerdì 18 luglio, nella World Aquatics Arena di Singapore, verranno disputate le prime gare della rassegna che si concluderà il 25 luglio. Tutto pronto dunque per il day-1, con una squadra italiana nuova e determinata. Andiamo a scoprire il programma della prima giornata e gli azzurri in gara.

PROGRAMMA PRIMA GIORNATA MONDIALI NUOTO ARTISTICO 2025

Venerdì 18 luglio (orari italiani)

ore 04.00 preliminari solo tecnico donne

ore 08.00 preliminari duo tecnico donne

ITALIANI IN GARA

Preliminari solo tecnico donne – Enrica Piccoli (riserva Lucrezia Ruggiero)

Preliminari duo tecnico donne – Lucrezia Ruggiero, Enrica Piccoli (riserva Flaminia Vernice)

DOVE VEDERE LA PRIMA GIORNATA DEI MONDIALI NUOTO ARTISTICO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in chiaro su Rai 2 e Rai Sport HD. Per gli abbonati su Sky Sport Arena (solo tecnico donne) e su Sky Sport Uno (duo tecnico donne)

Diretta streaming: Rai Play, SkyGo, NOW

Diretta Live testuale: OA Sport