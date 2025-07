’Italia Under 16 maschile vince, da autentica dominatrice, gli Europei di categoria disputati ad Istanbul. Gli azzurrini firmano un percorso straordinario con sei vittorie in altrettante uscite e lo coronano dominando la finale contro l’Ungheria. Ripercorrono insieme a noi il cammino della rappresentativa tricolore il tecnico Federico Mistrangelo e l’attaccante della Rari Nantes Salerno Antonio Chianese, premiato come MVP della manifestazione. Nel torneo maschile dei campionati del mondo di Singapore il tabellone completa il quadro delle prime otto. Nei quarti di finale l’Italia allenata da Sandro Campagna sfiderà la Grecia.