Matteo Berrettini perderà 500 punti nel ranking ATP: arriva il crollo in classifica

Matteo Berrettini non difenderà i due titoli conquistati nel 2024 a Gstaad e Kitzbuhel: l’azzurro non tornerà in campo sulla terra battuta europea e ci si augura, a questo punto, di rivederlo in campo per il Masters 1000 di Toronto a fine mese.

L’azzurro lo scorso anno, dopo Wimbledon, aveva vinto due tornei di fila, prima in Svizzera e poi in Austria, incamerando, nel complesso, 500 punti per il ranking ATP: Berrettini li perderà tutti nelle prossime settimane, e non ne recupererà, in quanto non ha incassato punti né a Brisbane 2025, né a Rotterdam 2025.

Il tennista italiano, che lunedì 14 luglio sarà al 36° posto del ranking ATP, dapprima scenderà, la settimana successiva, a quota 1225, che al momento varrebbe il 44° posto, mentre in quella seguente andrà a 975, che al momento corrisponde alla 59ma posizione.

RANKING ATP MATTEO BERRETTINI

Ranking 30 giugno: 1515 punti, 35° posto.

Ranking 14 luglio: 1475 punti, 36° posto.

Ranking 21 luglio: 1225 punti, 44° posto virtuale.

Raking 28 luglio: 975 punti, 59° posto virtuale.