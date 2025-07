Nella nuova puntata analizziamo i risultati del Gran Premio di Germania 2025 di MotoGP, con un Marc Marquez dominante al Sachsenring, autore di una splendida doppietta. Momento difficile invece per Francesco “Pecco” Bagnaia, che continua ad attraversare una fase complicata. Nella seconda parte, ci spostiamo nel mondo della Formula 1: focus sul Gran Premio del Belgio a Spa-Francorchamps, dove la Ferrari è pronta a introdurre aggiornamenti tecnici importanti per rilanciare la propria stagione. Non perderti il nostro commento approfondito su MotoGP e Formula 1! Scrivici nei commenti: che ne pensi del momento di Bagnaia? E la Ferrari può davvero tornare competitiva? #MotoGP2025 #MarcMarquez #PeccoBagnaia #Formula1 #Ferrari #SpaFrancorchamps #GPBelgio #MotoGPGermania #Sachsenring #F1News