Manny Pacquiao sfiora l’impresa: pareggio discusso con Barrios a 46 anni per il Mondiale dei welter

Sfida generazionale all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas tra Manny Pacquiao e Mario Barrios per la corona iridata dei pesi welter. Il sacro fuoco del 46enne filippino aveva ancora bisogno di una nuova sfida da affrontare, dopo quattro stagioni di assenza dallo sport agonistico. Sul quadrato il confronto col 30enne messicano-statunitense, pronto a mettere in palio la cintura di campione della categoria.

Tante erano le domande alla vigilia. Ci si chiedeva se uno dei più grandi pugili degli ultimi due decenni (in grado di laurearsi campione del mondo in otto categorie di peso diverse) avrebbe avuto ancora lo status per combattere alla pari contro un avversario di questo calibro e di 16 anni più giovane. L’asiatico aveva lasciato traccia di sé nel 21 agosto del 2021, quando venne sconfitto con verdetto unanime dal cubano Yordenis Ugas nell’ultima difesa del titolo WBA dei welter, per poi annunciare il ritiro. Sono invece trascorsi ben 26 anni da quando il suo percorso leggendario ebbe inizio, ovvero quando fece proprio il titolo iridato dei pesi mosca il 24 aprile del 1999.

Barrios, dal canto suo, veniva dal pari con Abel Ramos, conservando il titolo ottenuto nel 2023, quando si impose proprio contro Ugas, regolando poi il 4 maggio dell’anno scorso Fabian Maidana. Ai due angoli, due record di un certo spessore: 29 vittorie, 2 sconfitte e un pareggio per Barrios; 62 successi, 8 sconfitte (tra cui quella celeberrima con Floyd Mayweather nel 2015) e 2 pareggi per Pacquiao.

Un incontro di grande intensità, quasi sorprendente, del filippino. Combinazioni rapide che hanno preso alla sprovvista un passivo Barrios, non in grado nei primi round di imporre la propria boxe. Il campione ha avuto una reazione nella seconda parte del confronto, facendo sfoggio del proprio jab. Un modo per smorzare l’aggressività dell’avversario e non accettare il combattimento a corta distanza proposto da Pacquiao.

Dodici riprese sono state affrontate e ci si aspettava un finale hollywoodiano, vista la qualità messa in mostra dal pugile asiatico. I giudici, da questo punto di vista, hanno deluso le attese del pubblico presente alla MGM Grand Garden Arena. Un pareggio in maggioranza (114-114) che non ha convinto e ha permesso a Barrios di mantenere la cintura dei pesi welter WBC. “Pensavo di aver vinto l’incontro“, ha dichiarato dopo l’annuncio del risultato finale Pacquiao. E alla domanda se combatterà di nuovo, la risposta è stata: “Credo di sì“. Una rivincita con Mario Barrios? Non resta che attendere.