Venerdì 25 luglio, alle 18,00, il Fantini Club di Cervia ospita la nona edizione del Forum Fantini Club Lo Sport fa Viaggiare, appuntamento di riferimento per chi si occupa di turismo, politiche sportive e sviluppo territoriale. Un evento che ogni anno richiama istituzioni, dirigenti sportivi e volti noti della comunicazione per ragionare sul ruolo crescente dello sport nel disegnare nuove geografie del turismo e dell’economia locale. Una riflessione particolarmente attuale in Emilia-Romagna, dove il modello “Sport Valley” è diventato case history anche a livello europeo. GLI OSPITI Luciano Buonfiglio, presidente del CONI Michele De Pascale, presidente della Regione Emilia-Romagna Mattia Missiroli, sindaco di Cervia Stefano Mei, presidente FIDAL Matteo Marani, presidente Lega Pro Paolo Bedin, presidente Lega Serie B Simona Ventura, conduttrice e volto dello sport in tv Raffaella Reggi, ex tennista Claudio Fantini, AD Fantini Group Modera il giornalista Lorenzo Dallari, direttore comunicazione Lega Serie A. Il Forum, organizzato con il sostegno di Regione Emilia- Romagna, Comune di Cervia e Bper, chiude la stagione 2024/25 del ciclo Fantini Club LIVE: Sport & Turismo, che ha coinvolto oltre 500 protagonisti del settore in dialoghi pubblici su sport, benessere e territorio.