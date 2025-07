LIVE Paolini-Ito, WTA Montreal 2025 in DIRETTA: inizia un nuovo cammino per l’azzurra

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di secondo turno del torneo WTA 1000 di Montreal tra Jasmine Paolini e la qualificata giapponese Aoi Ito. Primo confronto diretto in assoluto tra le due giocatrici, con la vincente della sfida che troverà al terzo turno una tra l’americana Ashlyn Krueger e la spagnola Jessica Bouzas Maneiro.

Paolini, ventinovenne di Castelnuovo Garfagnana, arriva a questo appuntamento da numero 9 delle classifiche WTA. Sconfitta a sorpresa al secondo turno di Wimbledon l’azzurra ha sollevato dall’incarico di coach lo spagnolo Marc Lopez cambiando dunque il secondo allenatore in pochi mesi. Sul cemento nordamericano dovrà ritrovare il proprio tennis e la serenità che l’ha accompagnata nelle ultime brillanti stagioni.

Dal canto suo Ito, ventunenne nipponica, sui campi canadesi ha già vinto due match. Superata in tre parziali la bielorussa Sasnovich nell’unico turno di qualificazione, la giapponese ha poi regolato sempre in tre set l’americana Volynets nel primo turno del tabellone principale. Numero 110 WTA Ito in questa stagione ha vinto trionfato nel Challenger di Canberra (cemento outdoor).

La sfida di secondo turno del orneo WTA 1000 di Montreal tra Jasmine Paolini e la qualificata giapponese Aoi Ito sarà il terzo incontro sul Court Rogers dalle 17.00 dopo Yastremska-Osorio e Kostyuk-Vondrousova ed inizierà in ogni caso non prima delle 20.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!