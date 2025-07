LIVE Atletica, Europei U23 2025 in DIRETTA: azzurre a caccia del podio nella marcia! Bertelli vuole l’oro nell’asta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della terza giornata degli Europei U23 di atletica leggera. Terzo giorno di competizioni al Fana Stadium di Bergen (Norvegia), sede della rassegna continentale under 23. Quest’oggi verranno assegnati ben sedici titolo individuali con tante speranze di podio per il contingente azzurro

Tanti azzurri protagonisti in questa terza giornata che inizierà con le qualificazioni del martello (con Filippo Maria Iacocca) e del peso maschile (senza azzurri). Inizia anche l’eptathlon ma non ci sono azzurre in gara. In mattinata anche le semifinali dei 200 maschili e femminili, le qualificazioni del lungo donne con Giulia Riccardi. L’Italia punta in alto nella finale dei 10 km di marcia con Alexandrina Mihai, Giulia Gabriele e Sofia Fiorini al via. A seguire le qualificazioni del disco donne con Benedetta Benedetti e Sofia Coppari, le batterie dei 3000 siepi con Ayoub Taissir e Francesco Mazza e le qualificazioni del triplo con Federico Lorenzo Bruno, Alex Fabbri e Federico Morseletto.

L’Italia avrà tanti rappresentanti anche nelle gare del pomeriggio, per la maggior parte finali. Lucio Claudio Visca sarà in gara nella finale del giavellotto che apre il programma pomeridiano, poi il salto in alto donne con Federica Stella e Aurora Vicini, la finale dei 400 ostacoli uomini e donne, la finale dei 1500 uomini con Alessandro Pasquinucci e Simone Valduga, la finale dell’asta maschile con Simone Bertelli, le finali dei 400 maschili e femminili, la finale dei 5000 uomini, del giavellotto donne (senza azzurre), dei 3000 siepi donne, degli 800 donne con Ngalula Gloria Kabangu e nel finale gli atti conclusivi dei 200 uomini e donne e del getto del peso maschile dove non ci saranno italiani.

La terza giornata degli Europei U23 2025 inizierà alle 9.00 con la sessione diurna, mentre alle 15.30 scatterà la sessione pomeridiana. Su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della terza giornata con aggiornamenti minuto dopo minuto a partire dalle 11.00. Buon divertimento!