La ginnastica italiana fa scuola nel mondo! In questa nuova puntata di Ginnasticomania, Chiara Sani ospita Massimo Contaldo, team manager della Nazionale italiana di ginnastica femminile e capo delegazione agli Europei di Lipsia. ️ In un’intervista esclusiva, Contaldo racconta: l’evoluzione rapidissima del settore in Italia i segreti del successo delle nostre atlete ‍♀️ cosa rende la ginnastica ritmica italiana un modello internazionale Scopri da dentro come si costruiscono i talenti azzurri che fanno emozionare l’Europa e il mondo. Un viaggio dietro le quinte del movimento italiano, tra passione, lavoro di squadra e una visione chiara del futuro. Non perdere questo approfondimento se sei appassionato di: #GinnasticaRitmica #ItaliaTeam #MassimoContaldo #Ginnasticomania #ChiaraSani #EuropeiGinnastica #GinnasticaFemminile #SportItaliano #TalentiAzzur