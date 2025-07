LA PAURA E IL SOLLIEVO! Martinenghi prima squalificato, poi riammesso e in finale col 2° tempo ai Mondiali! Viberti da sogno!

Un epilogo davvero incredibile nelle semifinali dei 100 rana uomini, nel primo giorno di gare dei Mondiali 2025 di nuoto tra le corsie a Singapore. Nella World Aquatics Championships Arena, l’Italia potrà contare su due punte nella finale di domani, per dare la caccia alle medaglie: il campione olimpico, Nicolò Martinenghi, e Ludovico Viberti.

Gli azzurri, impegnati nella seconda semifinale, hanno nuotato splendidamente, con Tete a toccare la piastra in 58.62 (27.22 ai 50 metri) e Viberti autore del personale di 58.89 (passaggio super veloce ai 50 metri di 27.04), prima volta per lui sotto i 59″ (59.04 il suo personal best).

L’overall ha visto Martinenghi in seconda posizione e il piemontese in terza, alle spalle del cinese Qin Haiyang (58.24), che ha confermato il suo ruolo di leader. Tuttavia, quanto messo in mostra da Martinenghi invita all’ottimismo. C’è stato però un passaggio che ha lasciato senza fiato, ovvero la squalifica dell’oro a Cinque Cerchi di Parigi.

Una sanzione per una gambata a delfino, che ha portato al ricorso immediato da parte della Federnuoto e lo stesso giudice ha ammesso di essersi sbagliato dopo un ulteriore controllo. Una situazione che lascia perplessi, dal momento che per arrivare a un provvedimento del genere bisognerebbe avere una certa dose di sicurezza.

Pertanto, i due azzurri saranno in lizza per le medaglie domani e vedremo come andrà la sfida col cinese Qin, senza sottovalutare ovviamente il tedesco Lucas Mazerath (58.93) l’altro atleta sotto i 59″ delle semifinali. Da non sottovalutare il russo Kirill Prigoda (59.36, ottavo e ultimo tempo utile), che al mattino aveva ben nuotato in 58.53.