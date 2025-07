Nuova puntata di Sprint Zone, approfondimento dedicato all’atletica e in onda sul canale Youtube di OA Sport (condotto da Ferdinando Savarese). Ospite è stato Junior Tardioli, giovane velocista umbro classe 2002. Dopo un 2024 piuttosto complicato, segnato da problemi fisici e motivazionali che lo avevano quasi spinto ad abbandonare l’atletica, Tardioli ha scelto di cambiare rotta.

Il trasferimento a Rieti per allenarsi sotto la guida di Chiara Milardi è stata la chiave per ritrovare stimoli e ambizione. I riscontri da questo punto di vista ci sono stati: il titolo italiano nei 100 metri Promesse. Ora l’obiettivo è quello di far bene agli Europei U23 di Bergen e agli Assoluti di Caorle, puntando sempre più in alto, con un sogno nel cassetto, ovvero entrare nella 4×100 azzurra assoluta.

Un 2023 molto brillante nei 60 e nei 100 metri, ottenendo la medaglia d’oro in staffetta negli Europei U23 di Espoo e poi: “Dopo il 2023, ci siamo messi a lavoro e, nel corso della preparazione invernale, avvertivo dei dolori alle ginocchia, soprattutto il ginocchio destro. Avevo dolori da diverso tempo e, anche per inesperienza, non ci abbiamo dato così tanto peso. Un problema che mi impediva di competere e il 2024 è andato male per questo. Dopodiché ci sono state problematiche di natura muscolare. È stata una stagione molto travagliata. Quest’anno, invece, ho fatto uno step anche a livello mentale, frutto dell’esperienza“.

“Mi sono trasferito a Rieti grazie alla squadra studentesca di Rieti. Mi alleno con Chiara Milardi e mi sono messo alle spalle una situazione molto difficile perché avevo pensato di lasciare questo sport. Stavo vivendo una situazione molto difficile per tutto quello che si era creato e devo dire che Loredana Cimarelli mi ha molto aiutato, oltre a Leonardo Guarducci, a ritrovare la retta via e quindi sono ripartito“, ha spiegato l’atleta azzurro.

“Ho iniziato la stagione con un 15.9 sui 150 metri e un 10.63 sui 100 metri, non il massimo ovviamente. Venivo da una stagione molto difficile e poi grazie a Chiara e ai miei compagni sono entrato nel meccanismo, comprendendo i miei errori e ho iniziato ad andare avanti. C’è stato anche un piccolo infortunio di due settimane, ma è stato messo alle spalle e ringrazio anche quanto fatto col mio mental-coach, Claudio Bellucci. Rispetto a inizio stagione, sto molto bene fisicamente, ma soprattutto sono un’altra persona dal punto di vista mentale ed è quello che conta in questo sport. Ero uno io che a gennaio 2025 avevo ansia e paura di perdere. Ora è un’altra cosa, c’è maggior consapevolezza e questo mi fa stare tranquillo. Non mi interessa contro chi gareggio, l’importante è che ci sono io“, ha chiarito Tardioli.

Sull’obiettivo 4×100 assoluta, ha sottolineato: “Conoscendo le mie potenzialità, potrei guadagnarmi un posto in staffetta assoluta, non ho niente in meno degli altri. Chiaramente, c’è chi va più o meno forte, sono convinto di non avere nulla in meno. Ovviamente, io non sono felice dei problemi degli altri, anche perché so cosa significa. Sicuramente, c’è stato un exploit nelle stagioni precedenti e sono sicuro che torneremo al top“.

Attesa per gli Europei di Bergen U23: “A Espoo, due anni fa, non sono entrato in finale per un centesimo, ma è andata bene così, ma in quel periodo correvo rigido, per una piccola lesione all’adduttore. Se avessi fatto la finale mi sarei fatto male ed è andata bene così. L’obiettivo quest’anno è portare a casa un’altra medaglia, di fare una bella staffetta e soprattutto di divertirsi“.

E poi una cosa importante: “La cosa fondamentale, poi, è entrare a far parte di un gruppo sportivo, perché mi trovo in una condizione economica non così agiata, ma questo mi motiva ancora di più. Dovevo entrare dopo il 2023, ma per vari problemi non si è concretizzato. Una delle ragioni per cui nel 2024 è andato male è stato questo. Sono a Rieti ora e la cosa principale è stare in un gruppo sportivo per fare atletica“.