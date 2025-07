Judo, Grand Slam Ulaanbaatar 2025: i risultati della terza giornata

Si è appena conclusa la terza e ultima giornata del Grand Slam Ulaanbaatar 2025, valevole come ottavo capitolo stagionale del World Tour di judo e primo appuntamento in calendario dopo i Campionati Mondiali di Budapest. Nella capitale mongola non erano presenti atleti italiani per questo torneo, che ha visto la partecipazione di 227 judoka provenienti da soli 28 Paesi.

Il Final Block odierno è stato inaugurato dalla vittoria nei -90 kg del giapponese Riku Okada, che ha sconfitto in finale l’uzbeko Umar Bozorov mentre hanno condiviso il terzo gradino del podio il neutrale Lkhvan Edilsultanov ed il bahreinita Israpil Sagaipov. Nei -100 kg è stato l’ucraino Anton Savytskiy ad imporsi davanti all’ungherese Zsombor Veg e alla coppia formata dallo spagnolo Nikoloz Sherazadishvili ed il bahreinita Said Sadrudinov, appaiati in terza posizione. Tra i pesi massimi la Mongolia padrona di casa ha fatto festa con il trionfo di Gonchigsuren Barkhuyag.

Nel settore femminile, la portoghese vice-campionessa olimpica e oro europeo in carica Patricia Sampaio ha vinto il torneo tra le -78 kg battendo in finale la giapponese Mami Umeki, mentre il podio è stato completato in terza piazza dalla russa Aleksandra Babinseva e dalla cinese Yuxiao Peng. Successo come da pronostico nella +78 kg per la francese Lea Fontaine, avendo la meglio nell’ultimo atto sulla cinese Ayiman Jinesinuer.