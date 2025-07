Judo, Giappone e Mongolia in evidenza nel secondo giorno del Grand Slam a Ulaanbaatar

Andata in archivio la seconda giornata del Grand Slam di judo a Ulaanbaatar, tappa del circuito IJF che non vede l’Italia presente. Nel day-2 il Giappone e la Mongolia hanno messo in mostra i propri atleti visti i riscontri odierni nelle quattro categorie di peso protagoniste: -63 e -70 kg femminili; -73 kg e -81 kg maschili.

Nei -73 kg è arrivato il sigillo di Uranbayar Odgerel, a segno nella finale contro il rappresentante del Tajikistan, Ahmadzod Masudi. Ai 3’20” è arrivato lo Yuko decisivo in questo confronto. A completare il podio sono stati il giapponese Yudai Tanaka e l’altro mongolo Ankhzaya Lavjargal. Nei -81 kg è stato il giapponese Yuhei Ono a fare la differenza. L’asiatico ha dominato la finale contro il saudita Gadzhimurad Omarov: waza-ari/ippon per immobilizzazione allo scadere del tempo regolamentare. Il russo Adam Tsechoev e il rappresentante del Bahrain, Askerbii Gerbekov, sono saliti sul gradino più basso del podio.

Nei -63 kg è arrivato il secondo successo mongolo del day-2 grazie a Gankhaich Bold, uscita vittoriosa al termine di una sfida infinita contro la giapponese Kirai Yamaguchi: uno Yuko per Osaekomi dopo 8’47” nel Golden Score ha regalato il successo alla padrona di casa. La croata Nina Simic e la francese Gaetane Derberdt hanno completato la top-3.

In conclusione, nei -70 kg, il Giappone ha potuto esultare per la vittoria di Utana Terada. Le 26enne nipponica ha prevalso nella sfida decisiva contro la cinese Liu Lu. Un confronto in cui Terada è andata subito avanti nello score con un waza-ari, per poi completare l’opera con l’immobilizzazione e portare all’ippon. L’altra cinese Feng Yingying e la mongola Yesui Darkhanbatbayar sono giunte terze nel computo di questa giornata.