Italia-Serbia oggi, Nations League volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Italia contro Serbia è una grande classica del volley mondiale. La partita che ha assegnato il titolo iridato nel 2018, con la squadra di Terzic che riuscì a battere le azzurre di Mazzanti con un gruppo che poi si sarebbe preso grandi soddisfazioni. Ancora la Serbia eliminò le azzurre ai quarti di finale del torneo olimpico di Tokyo 2021, ma la “vendetta” arrivò poco dopo con il successo delle azzurre a Belgrado nella finale dell’Europeo post-olimpico. L’ultima sfida, indimenticabile, fu quella che aprì alle azzurre la strada per la vittoria a Parigi 2024: il quarto di finale dominato dalle azzurre ha chiuso il cerchio aperto sei anni prima.

Le due squadre si stanno avvicinando alla fase decisiva della stagione, che culminerà tra un mese e mezzo con il Mondiale in Thailandia, e anche la Serbia, che storicamente ha sempre utilizzato la VNL per fare esperimenti, inizia a inserire qualche big nel roster, vedi Tijana Boskovic, l’opposta che si gioca con Paola Egonu, Vargas e Antropova il titolo di migliore opposta del mondo. L’Italia invece si presenta ad Apeldoorn con una formazione molto simile a quella che Velasco dovrebbe portare al Mondiale. Il collegiale di Cervia ha fatto da antipasto alla prima volata finale di questa stagione che porterà alla final eight di VNL, ormai in tasca alle italiane, che vorrebbero arrivare a quell’appuntamento senza sconfitte e con il primo posto nel girone di qualificazione.

La partita odierna potrebbe essere anche il momento giusto per qualche variazione sul tema da parte di Velasco: far rifiatare qualche titolare e inserire qualche seconda linea che nelle prime due settimane ha dimostrato di poter recitare un ruolo più centrale rispetto alla semplice riserva, e che ha bisogno di minutaggio per farsi trovare pronta al momento opportuno. Si attendono dunque conferme un po’ da tutte le ragazze azzurre in una sfida che, pur contro un avversario di rango, vede le italiane nettamente favorite. La Serbia si presenta a questa ultima settimana di gare da ultima in classifica e apparentemente senza un vero obiettivo, visto che l’accesso alla final eight è ormai un miraggio. L’unico traguardo plausibile è salire qualche gradino dal punto di vista tecnico, e con l’innesto di Boskovic è quasi inevitabile. E poi, magari, sbloccarsi con una o più vittorie che possano essere utili anche dal punto di vista mentale, dopo una serie lunga di sconfitte che potrebbero aver minato anche qualche certezza nell’inesperta squadra serba.

Il fischio d’inizio è in programma all’Omnisport di Apeldoorn alle 17.00 di giovedì 10 luglio. Non ci sarà diretta Tv e la diretta streaming sarà disponibile a pagamento su Volleyballworld.com e sulla piattaforma DAZN. OA Sport vi fornirà la diretta Live testuale, con aggiornamenti costanti sul match tra Italia e Serbia.

Giovedì 10 luglio 2025 – Omnisport Apeldoorn

Ore 17.00 Italia-Serbia – Diretta streaming su VBTV e DAZN

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.