Italia-Nuova Zelanda oggi, Mondiali pallanuoto femminile 2025: orario, programma, tv, streaming

Prima giornata per i Mondiali di pallanuoto al femminile in quel di Singapore. Debutto per la Nazionale tricolore: il Setterosa sfida nel match d’apertura la Nuova Zelanda nel Gruppo A. Match che vede le azzurre nettamente favorite, un incontro importante per rompere al meglio il ghiaccio nel torneo iridato.

Il match tra Italia e Nuova Zelanda, dei Mondiali 2025 di pallanuoto femminile in programma a Singapore, sarà trasmesso in diretta tv su Rai Sport HD (58), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211), mentre la diretta streaming sarà garantita da Rai Play, Sky Go e NOW, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

CALENDARIO ITALIA MONDIALI PALLANUOTO FEMMINILE

Venerdì 11 luglio

11.35 Girone A: Italia-Nuova Zelanda – Diretta tv suRai Sport HD (58), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211)

PROGRAMMA MONDIALI PALLANUOTO SINGAPORE 2025: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD (58), Sky Sport Uno (201), Sky Sport Mix (211).

Diretta streaming: Rai Play, Sky Go e NOW.

Diretta live testuale: OA Sport.