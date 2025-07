Nell’incontro valevole per il crossover del torneo femminile dei campionati mondiali l’Italia supera 13-11 la scorbutica Cina e si guadagna il pass per la sfida dei quarti di finale contro l’Ungheria. La squadra ha raggiunto il suo obiettivo minimo e ora potrà entrare in acqua per provare a cogliere, fin da subito, una grande soddisfazione. Gli altri quarti di finale saranno Australia-Grecia, Stati Uniti-Giappone e l’atteso Spagna-Olanda.