Il mondo del wrestling è in lutto: Hulk Hogan è morto a 71 anni

Baffi biondi a ferro di cavallo, la bandana e il grido di battaglia: “Whatcha gonna do when Hulkamania runs wild on you?“. Hulk Hogan ha rappresentato per tanti negli anni ’80 una vera e propria icona della WWE, World Wrestling Entertainment (lotta), e purtroppo quest’oggi si deve piangerne la scomparsa a 71 anni.

Lo ha reso noto TMZ Sports, riportando poi che i soccorritori sarebbero stati chiamati giovedì mattina nell’abitazione del lottatore a Clearwater, in Florida, per un arresto cardiaco. Fonti americane, infatti, riferiscono che diverse auto e ambulanze erano presenti in loco. Non sono state fornite ulteriori informazioni a riguardo, ma si ipotizza che la causa del decesso sia stato un attacco cardiaco.

Hogan, al secolo Terry Eugene Bollea, ha saputo trasformare il wrestling in uno spettacolo di massa tra anni ’80 e ’90, diventando sei volte campione WWF/WWE e sei volte campione WCW. Famosissimo anche fuori dal ring, ha partecipato a film (nota la sua presenza in Rocky III), programmi televisivi e reality show. Un’ispirazione per tanti appassionati.