Sprint Zone – Ospite Giovanni Lazzaro, rivelazione degli 800 metri nel 2025 Nella puntata del giovedì di Sprint Zone, il mezzofondista Giovanni Lazzaro è protagonista di un'intervista esclusiva. Il 21enne veneto, specialista degli 800 metri, è una delle sorprese più brillanti del 2025, con una stagione in costante crescita: ✅ Finalista agli Europei indoor di Apeldoorn e ai Mondiali indoor di Nanchino ✅ Tre prestazioni sotto 1'45" in stagione ✅ Medaglia di bronzo agli Europei U23 di Bergen Ora punta ai Campionati Italiani di Caorle, dove proverà a sfidare Francesco Pernici per un risultato decisivo in chiave ranking mondiale e qualificazione ai Mondiali di Tokyo 2025. Conduce Ferdinando Savarese Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perdere le prossime puntate di Sprint Zone! #GiovanniLazzaro #AtleticaItaliana #800metri #SprintZone #CampionatiItaliani #MondialiTokyo2025 #AtleticaLeggera #FerdinandoSavarese