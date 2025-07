Torna l’emozione del Giir di Mont, la storica corsa in montagna tra gli alpeggi di Premana (LC). Oltre 1000 atleti da tutto il mondo si sfidano lungo un percorso tecnico di 32 km, immersi in scenari mozzafiato e sospinti dal tifo caldo e unico della gente premanese. Nato come giro simbolico tra i 12 alpeggi della zona, il Giir di Mont è oggi una delle gare di riferimento nel calendario internazionale del mountain running, capace di attrarre Top Runner e appassionati da ogni angolo del pianeta. Segui la diretta streaming ufficiale e vivi ogni istante della gara, dai passaggi in quota ai tratti più spettacolari, con cronaca, classifiche in tempo reale e immagini esclusive. Dove: Premana, Lecco (Italia) Quando: [Inserire data esatta] Streaming in diretta su questo canale Unisciti a noi e vivi il cuore pulsante della corsa in montagna!