Luciano Buonfiglio, ex atleta olimpico e presidente storico della Federazione Italiana Canoa e Kayak, racconta il suo incredibile viaggio: dallo sport vissuto sul campo alla guida del CONI ➡️️. Con oltre 20 anni di leadership, ha trasformato la FICK in un modello di gestione efficiente, con oltre 20.000 tesserati e medaglie olimpiche conquistate. Ora, eletto alla guida del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, guarda al futuro con ambizione verso Milano-Cortina 2026 e Los Angeles 2028. Scopri la sua visione per una nuova generazione di atleti . Conduce Alice Liverani