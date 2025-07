Sara Curtis entra nella storia come prima italiana a disputare una finale nei 100 stile libero. L’azzurra pur senza migliorarsi ottiene il settimo tempo in semifinale e domani proverà ad inserirsi nelle posizioni che contano. Passi avanti per Christian Bacico che si migliora quasi di due secondi in un giorno e per Christian Mantegazza che si ferma in semifinale nei 200 rana