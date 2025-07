Finalista mondiale e primatista italiano nei 200 stile libero a Gwangju 2019, Filippo Megli è tornato protagonista dopo anni complicati a causa di problemi fisici. Nelle ultime due stagioni, Megli ha alzato il suo livello, ritrovando continuità e diventando ancora una volta il punto di riferimento della staffetta 4×200 stile libero italiana, oggi tra le squadre più promettenti del nuoto azzurro grazie al perfetto mix di giovani talenti ed esperti consolidati. ️ Nell’intervista esclusiva con Aglaia Pezzato per Swim Zone, Filippo racconta il suo percorso, la rinascita, gli obiettivi per i prossimi Mondiali e il lavoro di squadra dietro ai successi della 4×200. ✅ Iscriviti al canale per non perderti interviste, analisi tecniche e storie dal mondo del nuoto italiano! #FilippoMegli #SwimZone #NuotoItalia #4x200sl #NuotoAzzurro #Gwangju2019 #AglaiaPezzato #Staffetta4x200 #Nuoto #WorldAquatics #MondialiNuoto #RoadToSingapore2025