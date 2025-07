F1, Lewis Hamilton: “Queste condizioni mi hanno dato tante opportunità. Chiedo scusa per gli errori”

Lewis Hamilton ha chiuso in settima piazza il Gran Premio del Belgio 2025, tredicesima tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il veterano britannico della Ferrari si è reso protagonista di una grande rimonta dalla pit-lane, recuperando ben undici posizioni nella prima fase della gara sul bagnato e nella transizione dalle gomme intermedie alle slick.

“Sicuramente queste condizioni meteo mi hanno dato tante opportunità. Io sono cresciuto in queste condizioni, che nel tempo ho imparato ad amare. Voglio chiedere ancora scusa ai tifosi per questo weekend. Ci sono tanti fattori che hanno portato a questi errori, in particolare quello di venerdì, mentre quello di ieri è stato totalmente colpa mia. Comunque continuerò a spingere“, racconta il sette volte iridato ai microfoni di Sky Sport.

“Abbiamo portato a casa qualche punto, guadagnando qualcosa sulla Mercedes, e questo è positivo. Ora ho capito meglio le modifiche che abbiamo introdotto qui e sono grato per il duro lavoro che hanno svolto in fabbrica. Ci sono tante persone che hanno lavorato duro, quindi è arrivato il momento di ringraziarle perché stanno continuando a spingere“, aggiunge Hamilton.