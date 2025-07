Europei di beach volley a Dortmund: Orsi Toth/Gottardi uniche azzurre agli ottavi, eliminate tutte le altre coppie italiane

Agli Europei di beach volley in corso a Dortmund, è la coppia formata da Marta Menegatti Orsi Toth e Valentina Gottardi a tenere alta la bandiera italiana: le azzurre sono infatti le uniche a raggiungere gli ottavi di finale, mentre tutte le altre rappresentative tricolori, sia nel torneo femminile sia in quello maschile, sono state eliminate tra la fase a gironi e il primo turno a eliminazione diretta.

Nel torneo femminile, Gottardi e Orsi Toth – teste di serie numero 1 del tabellone – hanno dominato il loro girone A, vincendo con autorevolezza contro Dumbauskaite/Grudzinskaite (2-0) e poi contro Neuschaeferova/Stochlova (2-0), senza mai cedere un set. Negli ottavi di finale, sfideranno la coppia tedesca Ittlinger/Grüne, in un confronto molto equilibrato ma alla portata.

Niente da fare invece per Claudia Scampoli e Giada Bianchi, che pur vincendo una partita nel girone F (2-0 contro Sinisalo/Lahti), hanno chiuso al secondo posto e sono state subito eliminate al Round of 24 dalle tedesche Bock/Lippmann, con un netto 0-2.

Il torneo maschile si è invece concluso prematuramente per le due coppie italiane iscritte. Un percorso simile anche per Dal Corso/Viscovich, che nel girone H avevano strappato un’ottima vittoria al tiebreak contro gli spagnoli Gavira/Huerta, ma che non è bastata per accedere direttamente agli ottavi. Nel Round of 24, la coppia azzurra si è arresa in due set (0-2) agli israeliani Elazar/Cuzmiciov, sconfitta sulla carta evitabile. Fuori anche Cottafava/Ranghieri, al debutto assieme, mai realmente competitivi nel girone B: 0-2 contro gli svedesi campioni olimpici Åhman/Hellvig e stessa sorte con i francesi Bassereau/Aye.

Il bilancio per l’Italia, finora, è insoddisfacente: sei coppie in gara, una sola ancora in corsa. L’esperienza internazionale e la solidità di Gottardi/Orsi Toth hanno permesso di evitare l’eliminazione precoce, ma resta il rammarico per l’uscita anticipata delle altre. In particolare nel maschile, dove nessuna coppia italiana è riuscita a superare il primo turno a eliminazione diretta. La speranza, ora, è tutta affidata al duo femminile numero uno d’Italia. Un passaggio del turno contro Ittlinger/Grüne significherebbe entrare tra le migliori otto d’Europa, rilanciando le ambizioni azzurre in una rassegna che, per ora, ha lasciato più ombre che luci.

TORNEO MASCHILE

Pool A

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] b. Bedritis/Rinkevics LAT [32] 2-0 (21-12, 21-19)

Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [17] b. Pedrosa/Campos POR [16] 2-0 (26-24, 21-18)

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] b. Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [17] 2-0 (21-17, 21-10)

Pedrosa/Campos POR [16] b. Bedritis/Rinkevics LAT [32] 2-1 (21-14, 19-21, 15-11)

Pool B

Åhman/Hellvig SWE [2] b. Cottafava/Ranghieri ITA [31] 2-0 (21-16, 21-13)

Brouwer/van de Velde NED [18] b. Bassereau/Aye, C. FRA [15] 2-0 (21-13, 21-16)

Åhman/Hellvig SWE [2] b. Brouwer/van de Velde NED [18] 2-0 (21-14, 21-14)

Bassereau/Aye, C. FRA [15] b. Cottafava/Ranghieri ITA [31] 2-0 (21-18, 21-18)

Pool C

Plavins/Fokerots LAT [3] b. Sepka/Sedlak CZE [30] 2-0 (21-17, 21-15)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [14] b. Just/Huster GER [19] 2-0 (22-20, 25-23)

Rotar/Gauthier-Rat FRA [14] b. Plavins/Fokerots LAT [3] 2-1 (21-19, 20-22, 15-10)

Sepka/Sedlak CZE [30] b. Just/Huster GER [19] 2-0 (21-19, 21-14)

Pool D

Mol, H./Berntsen NOR [4] b. Heidrich/Jordan SUI [29] 2-1 (22-20, 15-21, 18-16)

Immers/Penninga NED [13] b. Popov/Reznik UKR [20] 2-0 (21-19, 21-19)

Heidrich/Jordan SUI [29] b. Immers/Penninga NED [13] 2-0 (21-16, 21-16)

Mol, H./Berntsen NOR [4] b. Popov/Reznik UKR [20] 2-0 (22-20, 22-20)

Pool E

Perusic/Schweiner CZE [5] b. Lorenz/Rietschel GER [28] 2-0 (21-11, 21-14)

Dressler/Waller AUT [12] b. Krattiger/Dillier SUI [21] 2-1 (21-18, 14-21, 15-7)

Perusic/Schweiner CZE [5] b. Dressler/Waller AUT [12] 2-0 (21-13, 21-16)

Krattiger/Dillier SUI [21] b. Lorenz/Rietschel GER [28] 2-0 (21-13, 21-11)

Pool F

Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [6] b. Ehlers/Wickler GER [27] 2-0 (21-19, 21-19)

Boermans/de Groot NED [11] b. Haussener/Friedli SUI [22] 2-0 (21-12, 21-10)

Boermans/de Groot NED [11] b. Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [6] 2-0 (21-15, 21-14)

Ehlers/Wickler GER [27] b. Haussener/Friedli SUI [22] 2-0 (24-22, 21-13)

Pool G

Bryl/Łosiak POL [7] b. Elazar/Cuzmiciov ISR [26] 2-1 (23-21, 15-21, 15-12)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [10] b. Pfretzschner, L./Winter GER [23] 2-1 (21-17, 17-21, 15-8)

Elazar/Cuzmiciov ISR [26] b. Bryl/Łosiak POL [7] 2-1 (23-21, 15-21, 15-12)

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [10] b. Elazar/Cuzmiciov ISR [26] 2-1 (23-21, 22-24, 15-12)

Pool H

Henning/Wüst GER [8] b. Gavira/Huerta A. ESP [25] 2-1 (22-20, 16-21, 21-19)

Hammarberg/Berger T. AUT [9] b. Dal Corso/Viscovich ITA [24] 2-0 (21-15, 21-10)

Hammarberg/Berger T. AUT [9] b. Henning/Wüst GER [8] 2-0 (28-26, 21-19)

Dal Corso/Viscovich ITA [24] b. Gavira/Huerta A. ESP [25] 2-1 (21-17, 17-21, 18-16)

Round of 24

Mol, H./Berntsen NOR [4] lost to Plavins/Fokerots LAT [3] 1-2 (22-20, 19-21, 9-15)

Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [6] b. Krattiger/Dillier SUI [21] 2-1 (21-17, 18-21, 15-12)

Dal Corso/Viscovich ITA [24] lost to Elazar/Cuzmiciov ISR [26] 0-2 (19-21, 17-21)

Brouwer/van de Velde NED [18] b. Pedrosa/Campos POR [16] 2-1 (17-21, 21-15, 19-17)

Bassereau/Aye, C. FRA [15] lost to Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [17] 0-2 (14-21, 24-26)

Henning/Wüst GER [8] b. Bryl/Łosiak POL [7] 2-1 (21-17, 15-21, 15-9)

Ehlers/Wickler GER [27] b. Dressler/Waller AUT [12] 2-0 (21-17, 21-17)

Immers/Penninga NED [13] b. Sepka/Sedlak CZE [30] 2-0 (21-19, 21-18)

Round of 16

Mol, A./Sørum, C. NOR [1] vs. Plavins/Fokerots LAT [3]

Hammarberg/Berger T. AUT [9] vs. Bello, Ja./Bello, Jo. ENG [6]

Perusic/Schweiner CZE [5] vs. Elazar/Cuzmiciov ISR [26]

Heidrich/Jordan SUI [29] vs. Brouwer/van de Velde NED [18]

Rotar/Gauthier-Rat FRA [14] vs. Sagstetter, J./Sagstetter, B. GER [17]

Boermans/de Groot NED [11] vs. Henning/Wüst GER [8]

Hölting Nilsson/Andersson, E SWE [10] vs. Ehlers/Wickler GER [27]

Åhman/Hellvig SWE [2] vs. Immers/Penninga NED [13]

TORNEO FEMMINILE

Pool A

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [1] b. Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [32] 2-0 (21-17, 21-16)

Neuschaeferova/Stochlova CZE [16] b. Davidova/Khmil UKR [17] 2-0 (21-18, 22-20)

Davidova/Khmil UKR [17] b. Dumbauskaite/Grudzinskaite G. LTU [32] 2-0 (21-10, 21-19)

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [1] b. Neuschaeferova/Stochlova CZE [16] 2-0 (21-10, 21-17)

Pool B

Klinger D./Klinger R. AUT [2] b. Christ/Reformat GER [31] 2-0 (21-16, 21-11)

Serdiuk/Romaniuk UKR [18] b. van Driel, E./Bekhuis NED [15] 2-1 (19-21, 23-21, 17-15)

Klinger D./Klinger R. AUT [2] b. Serdiuk/Romaniuk UKR [18] 2-0 (21-18, 21-10)

van Driel, E./Bekhuis NED [15] b. Christ/Reformat GER [31] 2-0 (21-17, 21-17)

Pool C

Vergé-Dépré A./Vergé-Dépré Z. SUI [3] b. Radelczuk/Okla POL [30] 2-0 (21-12, 27-25)

Ittlinger/Grüne GER [14] b. Konink/Schoon NED [19] 2-0 (21-18, 21-18)

Konink/Schoon NED [19] b. Radelczuk/Okla POL [30] 2-0 (21-11, 21-11)

Vergé-Dépré A./Vergé-Dépré Z. SUI [3] b. Ittlinger/Grüne GER [14] 2-1 (21-18, 22-24, 15-10)

Pool D

Hüberli/Kernen SUI [4] b. Hollas, H./Remmelg EST [29] 2-0 (21-14, 21-9)

Graudina/Samoilova LAT [13] b. Izuzquiza/González ESP [20] 2-1 (16-21, 21-12, 16-14)

Izuzquiza/González ESP [20] b. Hollas, H./Remmelg EST [29] 2-0 (21-13, 21-15)

Graudina/Samoilova LAT [13] b. Hüberli/Kernen SUI [4] 2-0 (21-19, 21-12)

Pool E

Vieira/Chamereau FRA [5] b. Pavelková K./Pavelková A. CZE [28] 2-0 (21-16, 21-18)

Bock/Lippmann GER [21] b. Paulikiene/Raupelyte LTU [12] 2-0 (21-7, 21-16)

Paulikiene/Raupelyte LTU [12] b. Pavelková K./Pavelková A. CZE [28] 2-0 (21-11, 21-16)

Vieira/Chamereau FRA [5] b. Bock/Lippmann GER [21] 2-1 (21-12, 19-21, 15-10)

Pool F

Scampoli/Bianchi ITA [6] b. Sinisalo, S./Lahti FIN [11] 2-0 (21-17, 21-14)

Álvarez M/Moreno ESP [22] b. Schieder/Borger GER [27] 2-1 (15-21, 21-18, 16-14)

Álvarez M/Moreno ESP [22] b. Sinisalo, S./Lahti FIN [11] 2-0 (21-18, 21-14)

Schieder/Borger GER [27] b. Scampoli/Bianchi ITA [6] 2-1 (19-21, 21-15, 15-9)

Pool G

Hladun/Lazarenko UKR [7] b. Uhl/Schürholz GER [26] 2-0 (23-21, 21-9)

Placette/Richard FRA [10] b. Sonneville/Piersma B. NED [23] 2-0 (21-18, 21-13)

Sonneville/Piersma B. NED [23] b. Uhl/Schürholz GER [26] 2-0 (21-18, 21-16)

Hladun/Lazarenko UKR [7] b. Placette/Richard FRA [10] 2-1 (21-19, 15-21, 15-10)

Pool H

Müller/Tillmann GER [8] b. Carro/Carro M ESP [25] 2-0 (21-10, 21-13)

Ciezkowska/Lunio POL [9] b. Kvedaraite/Kovalskaja LTU [24] 2-0 (21-19, 21-19)

Kvedaraite/Kovalskaja LTU [24] b. Carro/Carro M ESP [25] 2-1 (21-12, 20-22, 15-6)

Müller/Tillmann GER [8] b. Ciezkowska/Lunio POL [9] 2-0 (21-16, 23-21)

Round of 24

Izuzquiza/González ESP [20] lost to Ittlinger/Grüne GER [14] 0-2 (17-21, 17-21)

Schieder/Borger GER [27] b. Paulikiene/Raupelyte LTU [12] 2-0 (21-11, 21-19)

Serdiuk/Romaniuk UKR [18] lost to Davidova/Khmil UKR [17] 1-2 (11-21, 21-12, 8-15)

van Driel, E./Bekhuis NED [15] b. Neuschaeferova/Stochlova CZE [16] 2-1 (21-16, 11-21, 15-9)

Ciezkowska/Lunio POL [9] b. Sonneville/Piersma B. NED [23] 2-1 (17-21, 21-15, 15-5)

Scampoli/Bianchi ITA [6] lost to Bock/Lippmann GER [21] 0-2 (17-21, 15-21)

Hüberli/Kernen SUI [4] lost to Konink/Schoon NED [19] 0-2 (12-21, 19-21)

Kvedaraite/Kovalskaja LTU [24] b. Placette/Richard FRA [10] 2-1 (21-19, 14-21, 15-11)

Round of 16

Gottardi/Orsi Toth, R. ITA [1] vs. Ittlinger/Grüne GER [14]

Müller/Tillmann GER [8] vs. Schieder/Borger GER [27]

Vieira/Chamereau FRA [5] vs. Kvedaraite/Kovalskaja LTU [24]

Graudina/Samoilova LAT [13] vs. Davidova/Khmil UKR [17]

Vergé-Dépré A./Vergé-Dépré Z. SUI [3] vs. van Driel, E./Bekhuis NED [15]

Álvarez M/Moreno ESP [22] vs. Ciezkowska/Lunio POL [9]

Hladun/Lazarenko UKR [7] vs. Bock/Lippmann GER [21]

Klinger D./Klinger R. AUT [2] vs. Konink/Schoon NED [19]