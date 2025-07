Europei calcio femminile 2025 oggi in tv: orari 9 luglio, ordine delle partite, tv, streaming

La seconda giornata della prima fase dei Campionati Europei 2025 di calcio femminile sta per volgere al termine. Oggi, mercoledì 9 luglio, scenderanno in campo le quattro formazioni del raggruppamento D, un giorne particolarmente importante considerata la presenza di tre squadre titolate e competitive.

In tal senso, sarà davvero interessante seguire alle ore 18:00 da quel di Zurigo Inghilterra-Olanda. Si tratta a tutti gli effetti una last call per le detentrici del titolo inglesi, a caccia di una vittoria dopo il K.O inaugurale rimediato nel big match contro la Francia. Dovranno tenere botta invece le orange che, nel primo turno, hanno superato in scioltezza il Galles.

Proprio per quest’ultima frazione dovrà invece vedersela a San Gallo con le transalpine, compagine con grandi ambizioni motivata a mettere una serie ipoteca sul discorso qualificazione con una partita di anticipo.

La copertura televisiva della settima giornata degli Europei 2025 di calcio femminile in Svizzera sarà garantita dai canali della Rai, ma esclusivamente in questo caso nella trasmissione della partita tra Inghilterra ed Olanda, la quale verrà trasmessa su RAI Sport+HD e, in streaming, su RAI Play. Uefatv.com garantirà invece la trasmissione in streaming della disputa tra Francia e Galles.

CALENDARIO EUROPEI CALCIO FEMMINILE 2025 OGGI

Mercoledì 9 luglio

Inghilterra vs Paesi Bassi – ore 18:00 (Zurigo) – Diretta TV su RAI Sport+HD

Francia vs Galles – ore 21:00 (San Gallo) – Diretta Streaming su UefaTV.

PROGRAMMA EUROPEI CALCIO FEMMINILI 2025: COME SEGUIRLI IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: RAI Sport+HD (solo per Inghilterra-Paesi Bassi)

Diretta streaming: RaiPlay (solo per Inghilterra-Paesi Bassi), UefaTV.com (solo per Francia-Galles)