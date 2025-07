Calcio femminile, la Spagna strapazza anche il Belgio e resta a punteggio pieno nel girone dell’Italia

All’Arena Thun dell’omonima città elvetica la Spagna ha strapazzato il Belgio per 6-2 nella seconda giornata del Girone B degli Europei 2025 di calcio femminile, portandosi da sola in vetta alla classifica a punteggio pieno in attesa di Italia-Portogallo, in programma questa sera. Le iberiche, dopo aver battuto per 5-0 il Portogallo all’esordio, rafforzano così anche la differenza reti, portandosi a +9 in vista dell’ultimo match della fase a gironi contro le azzurre.

Nel primo tempo la partita si accende al 22′ con il gol del vantaggio iberico griffato da Putellas, alla quale però risponde, nell’arco di un paio di minuti, Vanhaevermaet, che al 24′ firma la rete del pareggio. La Spagna, però, torna avanti dopo un altro quarto d’ora di gioco, con la marcatura di Paredes che vale il 2-1 con cui si va al riposo.

Nella ripresa il punteggio cambia già al 50′ con Eurlings che riconsegna la parità al Belgio siglando il 2-2. La Spagna, però, a quel punto sale in cattedra e domina: al 52′ Gonzalez Rodriguez replica con la rete del 3-2, mentre al 61′ Caldentey firma il 4-2.

Il Belgio non riesce più a reagire e nel finale crolla: le iberiche dilagano grazie alla realizzazione di Pina, che all’81’ sigla il 5-2, ed alla personale doppietta di Putellas, che apre e chiude l’odierno tabellino delle marcatrici, autrice anche della rete che all’86’ sancisce il definitivo 6-2.