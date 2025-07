Equitazione, Piergiorgio Bucci entra in top ten e trascina l’Italia in finale agli Europei di salto ostacoli

L’Italia è tra le 10 finaliste del concorso a squadre degli Europei senior 2025 di salto ostacoli dell’equitazione, in corso a La Coruña, in Spagna, mentre tra i 50 binomi che superano la prima scrematura del concorso individuale ci sono ben 3 azzurri.

La squadra azzurra dello chef d’equipe Marco Bergomi perde tre posizioni rispetto al piazzamento della prima giornata, scivolando all’ottavo posto con 17.93 penalità, restando comunque in top ten e potendo così andare a giocarsi domani le medaglie della gara riservata ai team.

L’impresa, però, sarà ardua, dato che l’Italia potrà contare su 3 soli binomi, a causa del ritiro di Paolo Paini su Casal Dorato, giunto a causa dei postumi della caduta patita nella prima giornata di gare, inoltre il distacco dalla zona podio al termine della seconda prova diventa importante.

Nella giornata odierna, infatti, gli azzurri accumulano 12 penalità, mentre ben 4 Paesi trovano il netto nel tempo con almeno tre binomi e scappano in classifica: comanda la Gran Bretagna con 3.96 penalità, davanti alla Germania, seconda a quota 4.19, al Belgio, terzo con 4.61, ed all’Irlanda, quarta a 8.39.

Passando alla classifica individuale, al comando si porta il tedesco Richard Vogel su United Touch S, primo con 0.01, davanti al britannico Donald Whitaker su Millfield Colette, secondo con 0.67, ed al transalpino Julien Epaillard su Donatello d’Auge, terzo con 0.89.

Il miglior azzurro al momento è Piergiorgio Bucci su Hantano, che grazie al netto nel tempo odierno sale in nona posizione con 1.75 penalità. Continua anche l’avventura dell’individualista azzurro, Riccardo Pisani su Chatolinue PS, a sua volta autore di un netto nel tempo, ora 23° con 3.74.

Resta in gara anche a livello individuale Giulia Martinengo Marquet su Delta Del’isle, la quale, però, a causa delle 4 penalità odierne scivola al 31° posto con 5.24, mentre resta fuori dai primi 50 del lotto e sarà in gara solo per la classifica a squadre Giacomo Casadei su Marbella du Chabli, 52° con 10.94 penalità.