Dove vedere in tv Italia-Slovenia, Nations League volley 2025: orario semifinale, programma, streaming

Si disputeranno sabato 2 agosto entrambe le semifinali della Nations League 2025 di volley: nel primo dei due match del penultimo atto della competizione tornerà in campo la Nazionale azzurra, che alle ore 09.00 italiane affronterà la Slovenia.

Gli sloveni, infatti, quest’oggi hanno sconfitto la Francia nei quarti di finale, mentre l’Italia ieri aveva battuto Cuba: dall’altra parte del tabellone, invece, il Brasile ieri ha sconfitto la Cina e domani alle ore 13.00 italiane affronterà la vincente di Polonia-Giappone, in programma oggi.

La sfida tra Italia e Slovenia, prima semifinale della Nations League 2025 di volley non sarà trasmessa in diretta tv, mentre la diretta streaming sarà garantita da DAZN e VBTV, infine OA Sport vi offrirà la diretta live testuale del match.

Sabato 2 agosto – Semifinali

Dalle 09.00 ora italiana

Italia – Slovenia – Diretta streaming su DAZN e VBTV

PROGRAMMA ITALIA-SLOVENIA NATIONS LEAGUE 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING