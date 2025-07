Dove vedere in tv i Mondiali di scherma 2025: la guida completa

Si sta per alzare il sipario sui Mondiali di Scherma 2025, che saranno in programma a Tbilisi dal 22 al 30 agosto. Si tratta di una prima volta per la Georgia come paese ospitante della rassegna iridata. In casa Italia c’è ovviamente grande attesa per questo evento con la nazionale azzurra che vorrà certamente essere grande protagonista, provando a battagliare per il primo posto nel medagliere.

Un’Italia che è reduce dai Campionati Europei di Genova, dove ha raccolto tredici medaglie, facendo meglio della passata edizione, anche se a Basilea gli ori erano stati cinque e non tre come nel 2025. Il fioretto resta l’arma di punta, visto che in campo femminile tornerà in pedana Martina Favaretto, che ha saltato la rassegna continentale per un infortunio dopo una stagione di Coppa del Mondo eccezionale. Tra gli uomini c’è un Guillaume Bianchi reduce dal doppio oro europeo, con Tommaso Marini e tutta la squadra pronti a salire sul gradino più alto.

Anche dalla spada femminile si attendono risultati molto importanti con le azzurre protagoniste sia nella prova individuale sia in quella a squadre. Dalla spada e dalla sciabola maschile si possono attendere dei guizzi da podio, ma attenzione anche ad una sciabola femminile che riparte dal bronzo europeo e che vuole assolutamente stupire anche ai Mondiali.

Qui di seguito il programma completo, giorno per giorno, dei Mondiali di scherma 2025 e la guida televisiva. La rassegna iridata sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport e Sky Sport Arena (canale 204); in diretta streaming su Sky Go, NOW, Rai Play; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MONDIALI SCHERMA 2025

22 LUGLIO

07.00 Spada Donne Individuale – Fase di qualificazione al tabellone principale

07.00 Fioretto Maschile Individuale – Fase di qualificazione al tabellone principale

23 LUGLIO

07.00 Spada Donne Individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali (MEDAGLIE)

07.00 Fioretto Maschile Individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali (MEDAGLIE)

24 LUGLIO

07.00 Fioretto Donne Individuale – Fase di qualificazione al tabellone principale

07.00 Sciabola Maschile Individuale – Fase di qualificazione al tabellone principale

25 LUGLIO

07.00 Fioretto Donne Individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali (MEDAGLIE)

07.00 Sciabola Maschile Individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali (MEDAGLIE)

07.00 Spada Donne a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi)

07.00 Fioretto Maschile a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi)

26 LUGLIO

06.30 Sciabola Donne Individuale – Fase di qualificazione al tabellone principale

06.30 Sciabola Maschile Individuale – Fase di qualificazione al tabellone principale

06.30 Spada Donne a squadre – Assalti dagli ottavi alle finali (MEDAGLIE)

06.30 Fioretto Maschile a squadre – Assalti dagli ottavi alle finali (MEDAGLIE)

27 LUGLIO

07.00 Sciabola Donne Individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali (MEDAGLIE)

07.00 Sciabola Maschile Individuale – Assalti tabellone principale da primo turno alle finali (MEDAGLIE)

07.00 Fioretto Donne a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi)

07.00 Sciabola Maschile a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi)

28 LUGLIO

07.00 Fioretto Donne a squadre – Assalti dagli ottavi alle finali (MEDAGLIE)

07.00 Sciabola Maschile a squadre – Assalti dagli ottavi alle finali (MEDAGLIE)

29 LUGLIO

07.00 Sciabola Donne a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi)

07.00 Spada Maschile a squadre – Assalti primo turno (fino agli ottavi)

30 LUGLIO

07.00 Sciabola Donne a squadre – Assalti dagli ottavi alle finali (MEDAGLIE)

07.00 Spada Maschile a squadre – Assalti dagli ottavi alle finali (MEDAGLIE)

PROGRAMMA MONDIALI SCHERMA 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

22 LUGLIO

Diretta tv: non in programma

Diretta streaming: Canale YouTube FIE Fencing Channel

Diretta Live testuale: OA Sport

23 LUGLIO

Diretta tv: Sky Sport Arena (dalle 15.55), Rai Sport (dalle 17.05)

Diretta streaming: Rai Play (dalle 15.55 alle 18.40), SkyGO, NOW TV, Canale YouTube FIE Fencing Channel (fino alle 15.55)

Diretta Live testuale: OA Sport

24 LUGLIO

Diretta tv: non in programma

Diretta streaming: Canale YouTube FIE Fencing Channel

Diretta Live testuale: OA Sport

25 LUGLIO

Diretta tv: Sky Sport Arena (dalle 15.55), Rai Sport (dalle 16.00)

Diretta streaming: Rai Play (dalle 15.30 alle 18.25), SkyGO, NOW TV, Canale YouTube FIE Fencing Channel (fino alle 15.55)

Diretta Live testuale: OA Sport

26 LUGLIO

Diretta tv: Sky Sport Arena (dalle 15.55), Rai Sport (dalle 15.55)

Diretta streaming: Rai Play (dalle 15.55), SkyGO, NOW TV, Canale YouTube FIE Fencing Channel (fino alle 15.55)

Diretta Live testuale: OA Sport

27 LUGLIO

Diretta tv: Sky Sport Arena (dalle 15.55), Rai Sport (dalle 15.55 alle 17.45)

Diretta streaming: Rai Play (dalle 15.55 alle 18.25), SkyGO, NOW TV, Canale YouTube FIE Fencing Channel (fino alle 15.55)

Diretta Live testuale: OA Sport

28 LUGLIO

Diretta tv: Sky Sport Arena (dalle 15.55), Rai Sport (dalle 15.55 alle 17.55)

Diretta streaming: Rai Play (dalle 15.55), SkyGO, NOW TV, Canale YouTube FIE Fencing Channel (fino alle 15.55)

Diretta Live testuale: OA Sport

29 LUGLIO

Diretta tv: non in programma

Diretta streaming: Canale YouTube FIE Fencing Channel

Diretta Live testuale: OA Sport

30 LUGLIO

Diretta tv: Sky Sport Arena (dalle 15.55), Rai Sport (dalle 15.25 alle 18.00)

Diretta streaming: Rai Play (dalle 15.25), SkyGO, NOW TV, Canale YouTube FIE Fencing Channel (fino alle 15.25)

Diretta Live testuale: OA Sport