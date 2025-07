Le regine d’Europa siamo noi! Le ginnaste italiane hanno conquistato l’Europa ai recenti Campionati Europei di Ginnastica Artistica disputati a Lipsia! In questa intervista esclusiva, Chiara Sani incontra Massimo Contaldo, team manager e capo delegazione della Nazionale azzurra, per scoprire i retroscena della storica impresa. ✨ Com’era l’atmosfera nel team prima delle gare decisive? Cosa c’è dietro il successo delle nostre atlete? ️ Ogni medaglia racconta una storia, e Massimo Contaldo ce le svela tutte! Non perderti questo racconto emozionante tra sacrifici, passione e orgoglio tricolore. Iscriviti al canale per altre interviste esclusive e contenuti dedicati alla ginnastica artistica italiana!