Beatrice Frangione intervista Franco Nugnes, direttore di Motorsport.com, per analizzare i principali temi di attualità in Formula 1 durante questa pausa di due settimane. Si parla del clamoroso divorzio tra la Red Bull e Christian Horner, un colpo di scena che scuote i vertici del team campione del mondo. Focus anche sulla Ferrari, che ha portato in pista un importante aggiornamento alle sospensioni, con l’obiettivo di rilanciare le ambizioni per la seconda parte della stagione. L’analisi approfondita e ricca di dettagli esclusivi del direttore Nugnes ci apre scenari molto interessanti sul futuro dei team di punta. Non perderti questa intervista esclusiva: anticipazioni, retroscena e strategie che potrebbero cambiare gli equilibri in F1! Guarda il video completo e iscriviti al canale per non perderti altri approfondimenti!