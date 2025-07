️ Commento in diretta del GP di Spa-Francorchamps! Segui con noi la diretta live della gara sul circuito più iconico e amato dai piloti: Spa-Francorchamps, nel cuore delle Ardenne. Un tracciato leggendario che oggi promette spettacolo e colpi di scena! Le McLaren si confermano competitive e partono forti, ma dovranno guardarsi le spalle da un Max Verstappen agguerrito, dalle Mercedes pronte a tornare in lotta, e da un Charles Leclerc con una Ferrari determinata a risalire. ️ La pioggia attesa sul circuito potrebbe rimescolare le carte e rendere questa gara ancora più imprevedibile ed emozionante. Unisciti al nostro commento in diretta, condividi opinioni, emozioni e vivi il GP del Belgio con noi, curva dopo curva!