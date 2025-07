Calendario Universiadi 2025 oggi: orari 25 luglio, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi venerdì 25 luglio va in scena la nona giornata delle Universiadi 2025: la rassegna multisportiva riservata agli atleti iscritti agli Atenei di tutto il mondo si avvia verso la sua naturale conclusione, non prima di regalare gare entusiasmanti nella sua terzultima giornata tra le città tedesche di Bochum, Duisburg, Essen, Mülheim an der Ruhr, Hagen e Berlino.

L’Italia inseguirà nuovi podi con l’obiettivo di concludere la kermesse nella top-5 del medagliere. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming, gli italiani in gara della giornata di oggi (venerdì 25 luglio) alle Universiadi 2025. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming su FISU Tv e Discovery+, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO UNIVERSIADI 2025 OGGI

Venerdì 25 luglio

08.30 CANOTTAGGIO – Batterie: quattro con misto, due maschile, due femminile, singolo femminile, singolo maschile, quattro maschile, quattro femminile, doppio maschile, doppio femminile, otto maschile, otto femminile

09.00 TIRO CON L’ARCO – Compound e Ricurvo a squadre maschile/femminile/misto, finali per le medaglie

09.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale e semifinali maschile/femminile

09.30 ATLETICA – Batterie e qualificazioni: decathlon, tiro del giavellotto femminile, salto con l’asta maschile, 3000 siepi femminile, salto in alto femminile

10.00 TENNIS – Doppio misto, finale per l’oro

10.00 BADMINTON – Singolo maschile/femminile e doppio maschile/femminile/misto, quarti di finale e semifinali

10.00 JUDO – 78 kg femminile; 90 kg, 100 kg, +100 kg maschile: turni preliminari

13.00 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale individuale, finale maschile

16.00 JUDO – 78 kg femminile; 90 kg, 100 kg, +100 kg maschile: Final Block

17.30 BASKET FEMMINILE – Finale per il bronzo: Ungheria-Polonia

17.55 ATLETICA – Finali: salto con l’asta femminile, tiro del giavellotto maschile, 100 ostacoli. Batterie e qualificazioni: decathlon, 800 metri maschile, 1500 metri femminili, 100 ostacoli, salto triplo maschile

19.00 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale individuale, finale femminile

20.00 BASKET FEMMINILE – Finale per l’oro: USA-Cina

PROGRAMMA UNIVERSIADI 2025: COME VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: FISU Tv e Discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

ITALIANI IN GARA OGGI UNIVERSIADI 2025

Venerdì 25 luglio

08.30 CANOTTAGGIO – Batterie: quattro di coppia misto (Tommaso Vianello, Alice Ramella, Martina Fanfani, Lorenzo Baldo), due senza maschile (Alessandro Gardino, Paolo Covini), due senza femminile (Samantha Premerl, Vittoria Calabrese), singolo femminile (Ilaria Corazza), singolo maschile (Giovanni Borgonovo), quattro senza maschile (Ermanno Virgilio, Francesco Graffione, Matteo Giorgetti, Tommaso Rossi), quattro senza femminile (Anna Rossi, Matilde Barison, Anita Rosa Boldrino, Maria Elena Zerboni), due di coppia maschile (Edoardo Rocchi, Andrea Pazzagli), due di coppia femminile (Sara Borghi, Elena Sali), otto maschile (Alessandro Gardino, Ermanno Virgilio, Andrea Pazzagli, Francesco Graffione, Matteo Giorgetti, Tommaso Rossi, Filippo Wiesenfeld, Paolo Covini, Edoardo Rocchi), otto femminile (Anna Rossi, Angelica Erpini, Samantha Premerl, Vittoria Calabrese, Anita Rosa Boldrino, Gioconda Iannicelli, Maria Elena Zerboni, Benedetta De Martino, Matilde Barison)

09.00 BEACH VOLLEY – Quarti di finale e semifinali maschile/femminile: Iervolino/Mancini vs Walker/Merritt (ore 14.00, quarti di finale)

09.30 ATLETICA – Batterie e qualificazioni: salto con l’asta maschile (Matteo Oliveri), salto in alto femminile (Asia Tavernini)

10.00 JUDO – 78 kg femminile; 90 kg, 100 kg, +100 kg maschile: turni preliminari. Kenny Komy Bedel (90 kg), Erica Simonetti (+78 kg)

16.00 JUDO – 78 kg femminile; 90 kg, 100 kg, +100 kg maschile: Final Block. Eventuali italiani qualificati dal mattino.

17.55 ATLETICA – Finali: tiro del giavellotto maschile (Giovanni Frattini), 100 ostacoli (ev. Elena Carraro). Batterie e qualificazioni: 800 metri maschile (Tommaso Maniscalco), 100 ostacoli (Elena Carraro), salto triplo maschile (Enrico Montanari)

19.00 GINNASTICA ARTISTICA – Concorso generale individuale, finale femminile: Veronica Mandriota