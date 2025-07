Calcio femminile, Norvegia e Svizzera promosse agli Europei. Prossime avversarie dell’Italia?

La Norvegia ha sconfitto l’Islanda per 4-3, ha infilato la terza vittoria consecutiva agli Europei di calcio femminile e ha conquistato il primo posto nel gruppo A. Le scandinave hanno messo in chiaro le cose nel cuore del primo tempo con la doppietta di Gaupset, che ha trovato la via del gol al 15′ e al 26′ su invito di Boe Risa, ribaltando la rete in avvio di Jonsdottir. Al 49′ è arrivato il tris di Leonhardsen-Maanum, che ha poi trovato la doppietta al 76′ prima della reazione finale delle avversarie firmata da Eiriksdottir e Viggosdottir.

Finlandia e Svizzera hanno pareggiato per 1-1 e hanno chiuso il girone con quattro punti a testa. Le svizzere hanno conquistato il secondo posto in virtù di una miglior differenza reti rispetto alle nordiche e hanno passato il turno. La Finlandia ha sognato in grande con il rigore trasformato da Kuia al 79′, ma le padrone di casa si sono salvate in pieno recupero con la stoccata firmata da Xhemaili e possono così proseguire la propria avventura nella rassegna continentale di fronte al proprio pubblico.

L’Italia è diretta interessata da questi risultati, perché in caso di qualificazione ai quarti di finale affronterà proprio una delle due promosse dal gruppo A: se le azzurre batteranno la Spagna chiuderanno al primo posto e incroceranno la Svizzera, in caso di pareggio con le iberiche o di sconfitta (ma in questo caso bisognerà stare attenti anche al risultato di Portogallo-Belgio) allora la nostra Nazionale chiuderebbe al secondo posto e incrocerebbe la Norvegia.