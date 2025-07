British Open 2025 golf: programma, orari, tv, streaming

Chi succederà a Xander Schauffele? Questa è la domanda di tutti verso il 153° Open Championship al Royal Portrush, che in Italia tutti siamo abituati a chiamare British Open (e, a dire la verità, non solo dalle nostre parti).

Al Royal Portrush si va per la terza volta dopo il 1951 e soprattutto dopo il 2019, anno nel quale Shane Lowry fece scorrere su tutto il territorio irlandese una quantità di birre tale da, potenzialmente, svuotare gli stabilimenti della Guinness. L’Italia stavolta si presenta in forze piuttosto ricche in quello che è l’unico Major che ha visto un successo azzurro, quello di Francesco Molinari nel 2018 a Carnoustie.

L’Open Championship 2025 si giocherà a partire da giovedì 17 luglio per finire domenica 20 luglio. Sarà possibile seguirlo in diretta tv sui canali di Sky Sport: il canale di riferimento è Sky Sport Golf (206), ma ci saranno diversi passaggi anche su Sky Sport Uno (201); diretta streaming su SkyGo e Now.

CALENDARIO BRITISH OPEN 2025

Giovedì 17 luglio

Ore 7:30 Primo giro

Venerdì 18 luglio

Ore 7:30 Secondo giro

Sabato 19 luglio

Ore 9:00 Terzo giro

Domenica 20 luglio

Ore 10:00 Quarto giro

PROGRAMMA OPEN CHAMPIONSHIP 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Golf (206), passaggi anche su Sky Sport Uno (201)

Diretta streaming: SkyGo, Now