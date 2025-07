Gian Luca Casadei ospite a Beach Zone! Ex campione d’Italia e protagonista assoluto del beach volley italiano tra gli anni ’90 e i primi 2000, Casadei racconta la sua lunga carriera, le esperienze nel World Tour e il nuovo ruolo da allenatore. ️ Intervistato da Simona Bastiani ed Enrico Spada, Casadei analizza il livello del beach volley italiano, commenta i risultati delle sue coppie Spadoni/Luisetto (secondi a Montesilvano) e Caminati/Krumins (quarti), e offre una visione tecnica e appassionata sul movimento nazionale. In questa puntata: L’evoluzione del beach volley in Italia Il valore del lavoro tecnico e mentale sulle coppie Il circuito tricolore e la Coppa Italia di Montesilvano Le nuove generazioni e il futuro azzurro ️ Non perdere questo approfondimento imperdibile per chi ama il beach volley, la sabbia, le storie vere e la passione per lo sport! Iscriviti al canale, lascia un like e attiva la campanella per non perdere le prossime puntate di Beach Zone!