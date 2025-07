Beach Soccer, l’Italia domina contro la Danimarca nelle qualificazioni all’Euro Beach Soccer League

Ottimo esordio per la Nazionale italiana di Beach Soccer nella fase iniziale delle qualificazioni alla Superfinal dell’Euro Beach Soccer League, che sarà in programma dal 9 al 14 settembre a Viareggio. Gli azzurri hanno superato agevolmente la Danimarca con un netto 5-1 nella prima partita del Gruppo A, portandosi in testa alla classifica insieme alla Cechia, che aveva battuto per 3-2 l’Estonia.

Gli azzurri partono fortissimo e dopo soli tre minuti è Casapieri ad aprire le marcature, segnando con un potente tiro da fuori area. Il 2-0 arriva con una spettacolare rovesciata di Giordani e subito dopo è Sciacca a mettere la sua firma sulla partita, trovando il tap in decisivo per il 3-0 con cui si chiude il primo tempo.

Nel secondo tempo dopo un palo colpito da Josep Jr, ci pensa ancora Sciaccia ad aumentare il bottino azzurro, firmando il poker con la seconda rovesciata di giornata per l’Italia. Frandsen accorcia per la Danimarca, ma è Sassari a rimettere la parola fine sulla contesa nel terzo periodo con il gol del 5-1 conclusivo.

Questo il commento del CT Emiliano Del Duca: “È stata una bella vittoria, perché siamo stati bravi a sbloccarla subito. I ragazzi hanno interpretato la partita con il giusto piglio e la giusta attenzione, gestendo benissimo la palla e colpendo ogni volta che potevamo. Sono tre punti che ci danno fiducia, anche se sappiamo che dobbiamo crescere all’interno del torneo, perché abbiamo diversi elementi nuovi”.