Baseball: va in archivio il sabato di Serie A. Definiti gli accoppiamenti degli ottavi

Il dado è tratto. Con le gare andate in scena quest’oggi si è finalmente definito il quadro degli accoppiamenti validi per gli ottavi di finale play-off della Serie A 2025 di baseball, al via già a partire dalla prossima settimana con una serie al meglio delle tre.

Con la vittoria sulla BSC Grosseto per 5-4, la Fortitudo Bologna si è assicurata il terzo posto nel raggruppamento A superando così Macerata che, con una vittoria e una sconfitta su San Marino (9-8, 2-3), si è dovuta invece accontentare della quarta piazza.

Al sesto posto si è poi accomodata la Big Mat Grosseto, formazione che ha pareggiato contro Reggio Emilia imponendosi in gara-1 per 1-0 e cedendo il passo in gara-2 per 2-3. Vittoria che dà morale invece per Nettuno, capace di battere una Parmaclima con il primo posto già in tasca.

In virtù di quanto successo, queste saranno le sfide che vedremo agli ottavi (ricordiamo che le squadre del girone A sfideranno quelle del girone B): Parma Clima-Athletics Bologna, Codogno-Palfinger Reggio Emilia, Tecnovap Verona-Hotsand Macerata, Modena-Nettuno 1945, Camec Collecchio-Unipol Bologna, Gereon Engineering Ronchi-Big Mat Grosseto, Farma Crocetta-BBC Grosseto, San Marino-Milano.