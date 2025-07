Atletica oggi in tv, Meeting Nembro 2025: orari, programma, streaming, ordine delle gare

Oggi, giovedì 10 luglio, è in programma la 28ma edizione del Meeting internazionale Città di Nembro, valevole come tappa Challenger del World Athletics Continental Tour. Il centro sportivo Saletti si appresta dunque ad accogliere alcuni atleti di rango internazionale tra cui gli azzurri Luca Sito (primatista italiano dei 400 al debutto stagionale outdoor dopo un lungo stop per infortunio), Vladimir Aceti, Lorenzo Benati e Brayan Lopez.

Attesi a Nembro (provincia di Bergamo) anche le staffettiste italiane della 4×400 Ilaria Accame e Rebecca Borga, la finalista olimpica di salto con l’asta Elisa Molinarolo, le ostacoliste Elisa Di Lazzaro, Veronica Besana e la giovane promessa Alessia Succo oltre allo sprinter Filippo Randazzo e alle mezzofondiste Elisa Palmero, Federica Del Buono, Gaia Colli e Nicole Reina.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, l’ordine delle gare, il palinsesto tv e streaming del Meeting di Nembro 2025. Tutte le competizioni della kermesse verranno trasmesse integralmente giovedì 10 luglio dalle ore 18.30 in diretta streaming sulla piattaforma www.atleticaitaliana.tv.

CALENDARIO MEETING ROVERETO 2025

Giovedì 10 luglio

18.30 100 ostacoli (femminile), batterie

18.30 Salto con l’asta (femminile)

18.45 110 ostacoli (maschile), batterie

19.00 100 metri (femminile), batterie

19.00 Salto in lungo (femminile)

19.00 Lancio del disco (femminile)

19.15 100 metri (maschile), batterie

19.30 400 metri (femminile)

19.50 400 metri (maschile)

20.00 Getto del peso (maschile)

20.00 Salto in lungo (maschile)

20.10 800 metri (femminile)

20.25 800 metri (maschile)

20.45 110 ostacoli (maschile), finale

20.55 100 ostacoli (femminile), finale

21.00 100 metri (femminile), finale

21.05 100 metri (maschile), finale

21.15 3000 metri (femminile)

21.30 3000 metri (maschile)

PROGRAMMA MEETING NEMBRO 2025: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: www.atleticaitaliana.tv