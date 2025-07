In questa intervista con Dalia Kaddari andiamo alla scoperta del suo percorso straordinario: dalla pallacanestro agli Studenteschi, fino a diventare la sprinter italiana più forte sui 200 m e vincitrice di 4 titoli italiani consecutivi tra 2020 e 2023. Discussione della storica staffetta 4×100 da record (42″14), le difficoltà a Parigi 2024 e la rinascita a Madrid 2025 con il ritorno sotto i 22″70 (22″68) Parleremo di tecnica, resilienza, emozioni e ambizione. Come si affrontano le sconfitte e come si torna a correre forti dopo le difficoltà. Un dialogo che unisce spirito di sacrificio, identità culturale e aspirazioni future. Un’intervista ispiratrice per tutti gli appassionati di atletica e talento in azione! #DaliaKaddari #Atletica #200m #RecordItaliano #Staffetta4x100 #Sprint #Atletica2025 #FocusAtletica #Intervista ‍♀️ Conduce: Alice Liverani