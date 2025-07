Arrampicata sportiva, 5 azzurri superano le qualificazioni nella Coppa del Mondo di speed a Chamonix

Bilancio positivo per l’arrampicata sportiva italiana al termine delle qualificazioni in quel di Chamonix, sede della quinta e penultima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2025 di speed. Tra settore femminile e maschile sono ben cinque infatti gli azzurri ad aver superato il taglio (mai così selettivo a livello di tempi nella storia) della top16, centrando il pass per il tabellone a eliminazione diretta previsto nella serata di sabato 12 luglio.

Sulla parete francese, ai piedi del Monte Bianco, passano agli ottavi di finale Giulia Randi (7.033) e Beatrice Colli (7.039) rispettivamente in 13ma e 14ma posizione assoluta in una graduatoria femminile guidata dalla polacca Aleksandra Miroslaw con 6.389 davanti all’indonesiana Desak Made Rita Kusuwa Dewi (6.42) e alla statunitense Emma Hunt (6.54).

Tra gli uomini avanzano alle fasi finali ben tre italiani, seppur tutti fuori dai migliori dieci: 12° Matteo Zurloni (5.083), 13° Gian Luca Zodda (5.084) e 16° Ludovico Fossali (5.094) con l’ultimo posto utile. Miglior tempo di giornata per il cinese Long Jianguo in 4.788 davanti al kazako Amir Maimuratov (4.894) e allo statunitense Samuel Watson (4.901).