L’Italia della pallanuoto torna protagonista! Dopo la squalifica post-Parigi, gli azzurri guidati da Sandro Campagna si preparano con grande intensità in vista dei Campionati Mondiali di Singapore 2025. Il primo grande banco di prova è il test match internazionale contro l’Ungheria, una delle squadre più forti del panorama mondiale. A presentarci questa prestigiosa sfida alla piscina Scandone di Napoli, è Bogdan Rath, ex azzurro e attuale Ct della Romania. Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di pallanuoto, che segna ufficialmente il ritorno dell’Italia alle competizioni internazionali. Iscriviti al canale per non perdere aggiornamenti, interviste e contenuti esclusivi sul cammino degli azzurri verso Singapore!