#LucianoMerla #RadiciGroup #Running Ospite speciale di questa puntata è Luciano Merla, presidente e figura di riferimento della Recastello Radici Group. Ci racconterà il legame profondo con RadiciGroup, storico sponsor e leader nell’innovazione tessile per lo sport. Seguici per scoprire come tradizione e tecnologia si incontrano nella corsa in montagna. La Recastello Radici Group è un club con una lunga storia, famoso per la sua tecnica eccellente, la passione per il territorio e l’impegno nel far crescere i giovani talenti. La squadra si distingue in tante competizioni nazionali e internazionali, con risultati davvero importanti. Tra i successi più recenti: il Campionato Italiano di Corsa in Montagna 2024 con vittorie sia maschili che femminili grazie a campioni come Isacco Costa e Vivien Bonzi; il Campionato Italiano Vertical 2025 con grandi affermazioni di Andrea Elia e Vivien Bonzi; e la convocazione di cinque atleti ai Campionati Europei 2024, a conferma dell’eccellenza del team.Da sempre c’è una solida collaborazione con RadiciGroup, che fornisce divise tecniche realizzate con materiali innovativi come Raditeck® Fine e Radilon®, per garantire comfort e performance al top. Poi come sempre, proseguiremo con i preziosi consigli di Lorenzo Lotti nella sua rubrica #SEMPREDICORSA; il “Dalla Pancia della Gara” con video dagli appassionati e amici del running, e le “Scelte per voi”, oltre ai tanti highlights inviati dagli organizzatori. Ti aspettiamo in diretta ogni mercoledì alle 20.30 con grandi nomi del panorama nazionale, e ogni venerdì alle 21.00 con ospiti esperti, racconti di gare e curiosità. E non dimenticare di mandarci i tuoi video a sabrinarun2u@gmail.com!