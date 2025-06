Simone Palombi, uno degli allenatori più apprezzati del nuoto italiano, è il mentore di atleti di punta come Federico Burdisso. In questa intervista per FOCUS – SPECIALE lo abbiamo raggiunto a Gubbio, dove ha scelto di trasferirsi per dare vita a un ambizioso progetto: un centro polisportivo che punta a diventare un vero campus sportivo-universitario, innovativo e multidisciplinare. Con la conduzione di Alice Liverani, Palombi ci racconta il suo metodo, l’esperienza con i grandi talenti del nuoto azzurro e la sua visione per il futuro dello sport giovanile in Italia. Non perdere uno sguardo dietro le quinte del nuoto di alto livello e dei suoi protagonisti! Iscriviti al canale per altri FOCUS dedicati allo sport italiano e ai suoi volti più ispiranti.