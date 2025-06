In questa puntata analizziamo a fondo tutto ciò che è successo nel Gran Premio di Spagna di Formula 1 2025, disputato sul circuito di Barcellona-Catalunya. Protagonista assoluta ancora una volta la McLaren, dominante nonostante la nuova direttiva tecnica FIA. Alle spalle del team inglese, il caos: una Ferrari in crescita, un Max Verstappen deluso e tanti colpi di scena che analizziamo nel dettaglio. ️ Nella seconda parte spazio alla MotoGP 2025, con focus sulla prossima gara in programma ad Aragón. Quali saranno i piloti da tenere d’occhio nella trasferta spagnola? Iscriviti al canale per restare aggiornato su tutte le novità di Formula 1 e MotoGP!